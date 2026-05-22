Соцфонд автоматически пересмотрит отказы в пособиях многодетным семьям из-за доходов
Социальный фонд России начал без участия граждан пересматривать решения об отказе в едином пособии для многодетных семей, которые ранее были отклонены из-за незначительного превышения уровня доходов. Если выяснится, что отказ противоречит обновленным правилам, выплату назначат автоматически. Она составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем по стране это около 9,2 тыс. рублей.
Соцфонд автоматически пересмотрит отказы в пособиях многодетным семьям из-за доходов. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Социальный фонд России начал без участия граждан пересматривать решения об отказе в едином пособии для многодетных семей, которые ранее были отклонены из-за незначительного превышения уровня доходов. Если выяснится, что отказ противоречит обновленным правилам, выплату назначат автоматически. Она составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем по стране это около 9,2 тыс. рублей. Уведомления о положительном результате начнут приходить в личные кабинеты на портале «Госуслуги» уже с 22 мая.