Рязанец взламывал аккаунты на маркетплейсах и оформлял на пензенцев рассрочку

20-летний рязанец взламывал аккаунты пензенцев на маркетплейсах и оформлял на них рассрочку. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

Приобретенные товары молодой человек перепродавал дистанционно по сниженным ценам, размещая объявления в мессенджерах. Покупатели получали QR-коды для получения заказов в пунктах выдачи. После исчерпания лимитов на рассрочку по привязанным к номерам аккаунтам подозреваемый продавал сим-карты в теневом интернет-магазине.

На данный момент установлена причастность молодого человека к совершению трех таких преступлений. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, оценивается в 150 тысяч рублей.

Кроме того, по данным полицейских, злоумышленник также зарабатывал на создании фейковых аккаунтов в различных мессенджерах, которые он продавал в интернете.

Пензенские полицейские задержали подозреваемого в квартире в Рязани. При обыске обнаружили семь мобильных телефонов, около ста сим-карт, компьютерную технику и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Также злоумышленника привлекут к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 272 и частью 1 статьи 274.4 УК РФ.

Фигуранта заключили под стражу.

Фото: УМВД по Пензенской области.