Ростех разработал новую станцию ФОРА «Ночная зарядка» для электробусов

Главное преимущество технологии — экономическая эффективность: электробусы заряжаются в нерабочее время по самым выгодным ночным тарифам

Главное преимущество технологии — экономическая эффективность: электробусы заряжаются в нерабочее время по самым выгодным ночным тарифам

КРЭТ в сотрудничестве с КАМАЗом (обе компании входят в Госкорпорацию Ростех) разработал новейшую быструю электрозарядную станцию ФОРА ЭЗС DC 4M мощностью 160 кВт. Оборудование предназначено для ночной зарядки электробусов. Разработка призвана оптимизировать жизненный цикл электробатареи и повысить эффективность эксплуатации транспортных средств.

Новая станция впервые представлена на VII Международном транспортном фестивале «Транспортфест» в экспозиции КАМАЗа. В рамках мероприятия состоялась первая практическая демонстрация зарядки электробуса КАМАЗ-52222 поколения А5 от ФОРА ЭЗС-DC-4M.

«Разработка ФОРА „Ночная зарядка“ — еще один шаг в создании отечественной инфраструктуры для электротранспорта. Станция создана в рамках дорожной карты по комплексному развитию электромобильности в России. КРЭТ и КАМАЗ сформировали для заказчиков пакетное решение — электробус и зарядная станция. ЭЗС спроектирована с учетом специфики российских условий: она надежна при экстремальных температурах, защищена от внешних воздействий и оптимизирует работу батарей электробусов. Разработки компаний Ростеха помогут ускорить переход регионов на экологичный городской транспорт», — отметили в Госкорпорации Ростех.

Станция создана Государственным Рязанским приборным заводом (ГРПЗ, входит в КРЭТ) совместно с КАМАЗом. ЭЗС работает в режиме Mode 4 — одном из четырех международных стандартов подключения электротранспорта к зарядной станции — самом мощном и «умном» режиме, предназначенном именно для быстрой зарядки. По протоколу CCS (Combined Charging System — стандарт разъема и способа связи между станцией и электромобилем именно для быстрой зарядки) ФОРА ЭЗС-DC-4M выдает напряжение от 0 до 750 вольт и обеспечивает зарядный ток до 250 ампер.

«Предприятием разработаны специализированные электрозарядные станции мощностью 160 кВт, которые обеспечивают быструю и эффективную зарядку электробуса в условиях ночной зарядки в течение 2,5 часов. Стоимость такого решения оказалась в разы дешевле классических моделей ультрабыстрых зарядных станций пантографного типа. Уверен, что решение будет востребовано в регионах России и позволит сократить расходы заказчиков», — подчеркнул генеральный директор КРЭТ Александр Пан.

«Запуск этого проекта открывает новые перспективы для развития городского пассажирского транспорта. Разработка электрозарядной станции ФОРА и ее последующее внедрение в производство позволит КАМАЗу удовлетворить растущий запрос рынка на комплексные пакетные решения. Мы уже видим высокий спрос на электробусы с ночной зарядкой на примере Санкт-Петербурга, и к такому формату активно присматриваются другие крупные города. Главное преимущество технологии — экономическая эффективность: электробусы заряжаются в нерабочее время по самым выгодным ночным тарифам на электроэнергию.

При этом техника не теряет драгоценное время на зарядных терминалах днем, что позволяет увеличить объемы перевозок», — отметил руководитель службы продвижения пассажирского электротранспорта КАМАЗа Андрей Долганов.

Электрозарядная станция ФОРА ЭЗС-DC-4M рассчитана на эксплуатацию при температурах от -30 до +45 °C и влажности от 5 до 95%. Корпус имеет высокую степень пыле- и влагозащиты. ЭЗС оснащена удобным интерфейсом: сенсорный дисплей диагональю от 12 дюймов, кнопка аварийного отключения и световая индикация. Авторизоваться можно с помощью RFID карты или мобильного приложения. Связь с внешними системами и устройствами обеспечивается по беспроводным GSM- и проводным Ethernet-сетям.

Безопасность эксплуатации гарантирует многоуровневая защита — в изделии предусмотрены автоматические выключатели от перегрузки, устройство защитного отключения от токов, защита от короткого замыкания и ограничитель импульсных перенапряжений. Дополнительно установлены датчики удара и открывания двери для контроля целостности и безопасности эксплуатации.

VII Международный транспортный фестиваль «Транспортфест» проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 23 мая.