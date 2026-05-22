Россиянам рассказали, как избавиться от леопардовых слизнем в огороде

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на агрона Владимира Викулова. Специалист рассказал, что для избавления от этих вредителей можно использовать ловушки. «Чтобы сделать ловушку, нужно просто вкопать в землю банку и налить в нее пиво, квас или положить куски любых фруктов. Моллюски привлечены приманкой, упадут в емкость и не смогут выбраться», — объяснил Викулов. Кроме того, агроном предупредил о возможной опасности морозов для ранних посевов. Он отметил, что резкое понижение температуры после снега в апреле может привести к потере урожая.

