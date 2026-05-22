Россиянам напомнили, как защитить персональные данные от утечек
Депутат Госдумы Антон Немкин перечислил следующие способы защиты данных от утечек: использовать разные пароли для сервисов; включить двухфакторную аутентификацию; внимательно проверять адреса сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам; осторожно относиться к публикации личной информации в открытом доступе. Как отметил Антон Немкин, большинство успешных атак на россиян строится не на сложных технологиях, а на невнимательности и доверчивости. Поэтому, по его словам, базовые правила цифровой гигиены становятся критически важными.
Россиянам напомнили, как защитить персональные данные от утечек. Об этом 22 мая
Депутат перечислил следующие способы защиты данных от утечек:
- использовать разные пароли для сервисов;
- включить двухфакторную аутентификацию;
- внимательно проверять адреса сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам;
- осторожно относиться к публикации личной информации в открытом доступе.
Как отметил Антон Немкин, большинство успешных атак на россиян строится не на сложных технологиях, а на невнимательности и доверчивости. Поэтому, по его словам, базовые правила цифровой гигиены становятся критически важными.