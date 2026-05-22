Россиянам напомнили, как защитить персональные данные от утечек

Россиянам напомнили, как защитить персональные данные от утечек. Об этом 22 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина.

Депутат перечислил следующие способы защиты данных от утечек:

использовать разные пароли для сервисов;

включить двухфакторную аутентификацию;

внимательно проверять адреса сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам;

осторожно относиться к публикации личной информации в открытом доступе.

Как отметил Антон Немкин, большинство успешных атак на россиян строится не на сложных технологиях, а на невнимательности и доверчивости. Поэтому, по его словам, базовые правила цифровой гигиены становятся критически важными.