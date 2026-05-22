Россиян предостерегли о рисках перевозки лекарств в жару

Провизор аптеки «Столички» Карина Титова посоветовала пассажирам авиаперевозок брать аптечку в ручную кладь. Об этом сообщает «Лента. ру».

Эксперт отметила, что большинство лекарств требуют хранения при температуре не выше 25 градусов. При поездках на поезде или автомобиле аптечку следует размещать в салоне, избегая багажных отсеков.

Титова также предупредила о запрете на провоз жидкостей объемом более 100 миллилитров в салоне самолета. В случае необходимости перевозки больших объемов препаратов может потребоваться справка или рецепт от врача.

Кроме того, провизор напомнила, что в жару нельзя оставлять в машине такие препараты, как инсулин, нитроглицерин, гормональные средства, глазные и ушные капли, свечи, суспензии, сиропы, мази и гели, так как нагревание может снизить их эффективность.