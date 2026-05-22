Россиян обрадовали скорым снижением цен на 30% на курорты

Туроператоры собираются снизить цены на поездки минимум на 30%, чтобы привлечь больше туристов. Отмечается, что снижение цен начнется летом, а завершится к октябрю 2026 года или в первом квартале 2027 года. Спрос на курорты Черного моря вырос за год до 95%, особенно в прибрежных городах. Однако эксперт не согласен с этой информацией и считает, что многие отели остаются недозагруженными. По его словам, в зимний период спрос упал на 20%, и подобная ситуация может повториться летом. Он отметил, что для значительного увеличения числа туристов цены должны снизиться вдвое, иначе рынок останется в стагнации. По его мнению, восстановление курортов Анапы и Геленджика может занять еще два года.

Туроператоры собираются снизить цены на поездки минимум на 30%, чтобы привлечь больше туристов. Об этом пишет НСН со ссылкой на Валерия Сычева, генерального директора туроператора «РОСЮГКУРОРТ».

Отмечается, что снижение цен начнется летом, а завершится к октябрю 2026 года или в первом квартале 2027 года.

Спрос на курорты Черного моря вырос за год до 95%, особенно в прибрежных городах. Наибольший его скачок зафиксирован в прибрежных городах: в Анапе — на 95%, в Геленджике — на 41%, в Адлере — на 40%, а также в курортных поселках Витязево — на 85% и Кабардинке — на 63%.

«Мы не можем подтвердить текущую информацию, более того, в настоящий момент все отели стоят недозагруженные. Отставание от показателей прошлого года будет в районе 10-15%", — сказал Сычев.

По его словам, в зимний период спрос упал на 20%, и подобная ситуация может повториться летом. Он отметил, что для значительного увеличения числа туристов цены должны снизиться вдвое, иначе рынок останется в стагнации.

По его мнению, восстановление курортов Анапы и Геленджика может занять еще два года.