Россиян начали обманывать фейковыми объявлениями со щенками

Мошенники стали использовать щенков породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель в фейковых объявлениях, чтобы обмануть людей. Об этом сообщили в управлении по борьбе с кибермошенничеством МВД РФ.

В прошлом году такие щенки стали одной из самых популярных приманок для мошенников. Они делают это, потому что на эту породу большой спрос и она вызывает у людей положительные эмоции. Часто мошенники используют украденные фотографии или создают их с помощью нейросетей.

В управлении предупреждают, что если вас просят срочно перевести деньги за «бронь» или «лечение», это повод насторожиться. Мошенники также используют фейковые объявления о продаже животных, поддельные ветеринарные аптеки и ложные сборы на лечение. Для убедительности они создают поддельные документы и отзывы.

Киберполиция отметила, что количество таких мошеннических схем растет, потому что люди часто принимают эмоциональные решения, когда дело касается их домашних животных.

