Роспотребнадзор приостановил ввоз минеральной воды «Джермук»

Роспотребнадзор с 22 мая приостановил ввоз и продажу в России всех партий минеральной воды «Джермук». Об этом сообщили на сайте ведомства. Ограничения коснулись газированной лечебно-столовой воды производства компании «Джермук Групп». В Роспотребнадзоре заявили, что состав воды не соответствует информации на маркировке. Специалисты выявили превышение содержания гидрокарбонатов, хлоридов и сульфатов.

В ведомстве отметили, что недостоверная информация о свойствах продукции может навредить здоровью потребителей и привести к неэффективному лечению.

О введенных мерах Роспотребнадзор уведомил Евразийскую экономическую комиссию, Ассоциацию компаний розничной торговли и Ассоциацию компаний интернет-торговли.

