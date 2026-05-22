Психолог рассказала, как справиться с волнением на ЕГЭ

Медицинский психолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Ольга Егоренкова посоветовала школьникам при волнении на экзамене на несколько секунд смотреть в окно, медленно и ровно дышать, а также переключаться на приятные воспоминания.

Она рекомендовала заранее освоить технику «дыхание квадратом» (вдох, задержка, выдох, задержка — по четыре счета, повторить 3-4 раза). По словам эксперта, настроиться на положительный лад помогает доброжелательный внутренний диалог и концентрация на ближайшем простом действии, а также воспоминания о собственном успешном опыте преодоления трудностей.