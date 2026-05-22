Подросток из Рязани поджег полицейские машины в Новосибирской области

Инцидент произошел 22 мая в рабочем поселке Краснообск Новосибирского района. 17-летний житель Рязани поджег служебные автомобили, принадлежащие территориальному отделу полиции. Подозреваемого задержали. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС. Пострадавших нет. Предварительно полицейские установили, что фигурант действовал по указанию внешних кураторов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают оперативные сотрудники регионального главка и территориального отдела полиции, УФСБ России по Новосибирской области.