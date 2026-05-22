Пляж одного из округов Рязанской области очистили от бытового мусора и сухостоя

В Ухоловском округе провели уборку территории Шкуринского пляжа. Как сообщили в райадминистрации, в субботнике участвовали собственные сотрудники, участники отдела культуры и МКП «Ухоловский коммунальщик». В течение нескольких часов пляж очистили от бытового мусора и сухостоя. Участники призвали жителей не только заботиться о чистоте водоемов сегодня, но и воспитывать уважение к окружающей среде у будущих поколений. В сообщении также напомнили, что в границах водоохранной зоны строго запрещено мыть автомобили, сливать отходы и оставлять стихийные свалки.

