Несколько улиц Рязани лишились воды до утра из-за аварии, организован подвоз

В пятницу, 22 мая, на перекрестке улиц Сенная и Первомайский проспект произошла авария на центральном водопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала Рязани. Отмечается, что бригада уже занимается восстановительными работами. Автоцистерна с водой находится на улице Сенная, рядом с домом 10, и позже будет организован подвоз воды еще по одному адресу. Холодной воды не будет до 7:00 23 мая в домах на улицах: Каширина, Кудрявцева, Павлова, Первомайский проспект, Пожалостина, Семинарская и Сенная.

