Несколько улиц Рязани лишились воды до утра из-за аварии, организован подвоз
В пятницу, 22 мая, на перекрестке улиц Сенная и Первомайский проспект произошла авария на центральном водопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала Рязани. Отмечается, что бригада уже занимается восстановительными работами. Автоцистерна с водой находится на улице Сенная, рядом с домом 10, и позже будет организован подвоз воды еще по одному адресу. Холодной воды не будет до 7:00 23 мая в домах на улицах: Каширина, Кудрявцева, Павлова, Первомайский проспект, Пожалостина, Семинарская и Сенная.
Холодной воды не будет до 7:00 23 мая в домах на улицах:
- Каширина 1 (ГБУ РО МФЦ Рязанской области), 1 (МБУ СШОР Единство), 1 (Минобразование Рязанской области), 1 (МКУ Техобеспечение), 1а, 4, 6 (ГБУ РО ГКБ № 8), 8;Кудрявцева 66;
- Павлова 1, 1 корп.1, 3, 11, 11 корп.1, 11 корп.2, 12, 13, 15, 15 корп.1, 17, 21а, 22, 25 (МБУК Музей И. П. Павлова), 28 (МБДОУ Центр развития ребенка — детский сад № 32), 28а, 31, 33, 42а (МБДОУ Детский сад № 55), 46, 48, 50 (МБУК Музей И. П. Павлова), 52;
- Первомайский проспект 7 (МКУ ДЗОСС), 9, 13, 14 (ГБУК Рязанской области Рязанский художественный музей), 17 лит. А (ГКУ РО Дом общественных организаций), 19 (МБДОУ Детский сад № 20), 21/24, 22б, 23/7, 24 корп.1, 32, 34, 40, 40 корп.1;
- Пожалостина 4 (МБДОУ Детский сад № 20), 5, 7, 8, 8б, 11, 12, 14-18, 15, 20, 27 (МКУ Техобеспечение), 29, 33, 35а, 37, 41, 43, 44, 46, 48, 48а, 48б, 50, 52;
- Семинарская 1, 6 (МБОУ Школа № 6 с углубленным изучением французского языка), 7, 10, 11 (ГКУ Рязанской области Противопожарно-спасательная служба), 13 г, 15 корп.1, 15 корп.2, 16, 17, 19, 19 корп.1, 19 корп.2, 25, 27, 29, 33/45, 35, 35 корп.1, 41, 43;
- Сенная 1 (Академия права и управления ФСИН), 3, 5, 7, 10, 10 корп.1, 10 корп.3, 12, 12 корп.2, 12 корп.3, 12 корп.4, 14, 18, 22, 28;
- котельные: ул. Сенная, д. 3, ул. Каширина, д. 6, ул. Кудрявцева, д. 50.