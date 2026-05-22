На вокзалах Рязанской области усилили меры безопасности из-за жары

На вокзалах Рязанской области ввели дополнительные меры для комфорта пассажиров на фоне жаркой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Специалисты проверили работу кондиционеров и систем вентиляции. На вокзалах также проводят дополнительную влажную уборку и чаще проветривают помещения.

В медпунктах подготовились к приему пассажиров, у которых может ухудшиться самочувствие из-за высоких температур.

Кроме того, на Московской железной дороге усилили контроль за состоянием инфраструктуры. Железнодорожники вдвое увеличили количество пеших осмотров путей, контактной сети, кабелей и систем безопасности.