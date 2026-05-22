МВД предупредило о росте активности мошенников перед Днем России

В МВД России предупредили о росте активности интернет-мошенников перед Днем России. По данным министерства, злоумышленники особенно активно действуют в преддверии государственных праздников. В этот период в сети появляется больше фишинговых сайтов и других мошеннических ресурсов.

«В периоды, предшествующие государственным праздникам, в том числе Дню России, фиксируется устойчивое повышение активности лиц, осуществляющих противоправную деятельность в информационно-телекоммуникационной сфере», — сообщили в МВД.

В ведомстве уточнили, что в предпраздничные дни число фишинговых доменов достигает 30 тысяч в месяц. Для сравнения, в обычное время полиция фиксирует от 17 до 20 тысяч подобных ресурсов.