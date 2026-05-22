Минюст России обновил реестр иноагентов журналистами и активистами
Минюст России обновил реестр иностранных агентов, в который вошел журналист и правозащитник Станислав Дмитриевский*. Об этом сообщает RT. В обновленный список также попали активистка из республики Саха Вилюя Чойнова* и журналистка Ольга Орлова*. В ведомстве пояснили, что указанные лица обвиняются в распространении недостоверной информации о российских властях и армии, а также в участии в создании материалов для нежелательных организаций. Кроме того, в реестр был внесен проект «После"*, который, по информации Минюста, занимался пропагандой ЛГБТ**-отношений. *внесены в реестр иностранных агентов. ** движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено
