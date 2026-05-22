На Западе создают общеевропейскую группу нападения на Россию, заявил Лавров

Как сказал Лавров, Запад создает общеевропейскую группу нападения на Россию. «Под теми же флагами нацизма, реваншизма создают общеевропейскую группу нападения на Россию уже не только гибридными методами, но и про физическое нападение думают», — приводятся слова министра. Он добавил, что во главе этой группы поставлен Владимир Зеленский.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад рассматривает сценарий физического нападения на Россию. Об этом он сообщил в интервью для интернет-портала «Детская редакция», опубликованном на официальном сайте министерства.

