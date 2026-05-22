Депутаты предложили ограничить рост цен на платное обучение в вузах

Депутаты предложили ограничить рост цен на платное обучение в вузах. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ».

Авторы законопроекта предлагают установить предельную цену: коммерческое место по специальности не может стоить больше чем на 25% выше расходов на бюджетное место по той же специальности.

Поводом стали данные Минобрнауки о том, что в 2025 году платное обучение подорожало в среднем на 11,4%, что выше инфляции. В КПРФ считают, что это поможет сделать высшее образование доступнее для семей с невысокими доходами.