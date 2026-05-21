Верховный суд запретил условные сроки для криминальных авторитетов

Пленум Верховного суда России постановил, что к лицам, совершившим преступления статьям «Организация преступного сообщества» «Занятие высшего положения в преступной иерархии», нельзя применять условное осуждение или другие мягкие наказания. В опубликованном документе также разъясняется, что криминальным авторитетом считается человек, занимающий верхние ступени в преступной иерархии, обладающий большим влиянием на банды, решающий споры и устанавливающий правила в криминальной среде.

