В Соцфонде рассказали рязанцам, кто может получать две пенсии одновременно

В Рязанской области более 1,1 тысячи человек одновременно получают две пенсии. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
Речь идет о гражданах, которые имеют право одновременно получать государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.
Такое право предусмотрено для нескольких категорий граждан. Среди них:
- люди с инвалидностью вследствие военной травмы,
- участники добровольческих формирований,
- граждане, получившие инвалидность во время боевых действий,
- участники Великой Отечественной войны.
Кроме того, две пенсии могут получать жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, если у них установлена инвалидность.
Право на две пенсии также имеют некоторые члены семей погибших военнослужащих и добровольцев, а также нетрудоспособные родственники граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Для оформления необходимо подать заявление в клиентскую службу отделения СФР по Рязанской области или в МФЦ.
Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.