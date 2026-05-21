В Соцфонде рассказали рязанцам, кто может получать две пенсии одновременно

В Рязанской области более 1,1 тысячи человек одновременно получают две пенсии. Такое право предусмотрено для нескольких категорий граждан. Среди них: люди с инвалидностью вследствие военной травмы, участники добровольческих формирований, граждане, получившие инвалидность во время боевых действий, а также участники Великой Отечественной войны. Кроме того, две пенсии могут получать жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, если у них установлена инвалидность.

В Рязанской области более 1,1 тысячи человек одновременно получают две пенсии. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Речь идет о гражданах, которые имеют право одновременно получать государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Такое право предусмотрено для нескольких категорий граждан. Среди них:

люди с инвалидностью вследствие военной травмы,

участники добровольческих формирований,

граждане, получившие инвалидность во время боевых действий,

участники Великой Отечественной войны.

Кроме того, две пенсии могут получать жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, если у них установлена инвалидность.

Право на две пенсии также имеют некоторые члены семей погибших военнослужащих и добровольцев, а также нетрудоспособные родственники граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Для оформления необходимо подать заявление в клиентскую службу отделения СФР по Рязанской области или в МФЦ.

Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.