Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
В Соцфонде рассказали рязанцам, кто может получать две пенсии одновременно
В Рязанской области более 1,1 тысячи человек одновременно получают две пенсии. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Речь идет о гражданах, которые имеют право одновременно получать государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Такое право предусмотрено для нескольких категорий граждан. Среди них:

  • люди с инвалидностью вследствие военной травмы,
  • участники добровольческих формирований,
  • граждане, получившие инвалидность во время боевых действий,
  • участники Великой Отечественной войны.

Кроме того, две пенсии могут получать жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, если у них установлена инвалидность.

Право на две пенсии также имеют некоторые члены семей погибших военнослужащих и добровольцев, а также нетрудоспособные родственники граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Для оформления необходимо подать заявление в клиентскую службу отделения СФР по Рязанской области или в МФЦ.

Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.