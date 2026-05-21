В Скопине приятель обокрал инвалида-колясочника, пока тот спал после пьянки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

60-летний инвалид сам отдал ее знакомому и назвал пин-код, чтобы его знакомый сходил в магазин за спиртным. Когда потерпевший уснул, 43-летний приятель вытащил карту, снял почти все деньги в банкомате и ее вернул. На украденные деньги мужчина покупал дорогой алкоголь и еду.

Полицейские быстро вышли на него благодаря записи с камер и помощи жителей. Возбуждено уголовное дело по Статье «Кража», максимальное наказание — до 6 лет колонии.