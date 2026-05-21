В Шацком округе для сотрудников «ОКА МОЛОКО» построят 10 домов

Глава Шацкого муниципального округа Алексей Яныкин проверил ход строительства малоэтажного жилого комплекса в селе Черная Слобода. Об этом сообщили в администрации округа. В 2026 году здесь планируют построить 10 комфортабельных домов для сотрудников ООО «ОКА МОЛОКО». Сейчас на площадке продолжаются строительные работы. Проект реализуют для обеспечения работников предприятия жильем.