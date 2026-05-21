В школе Севастополя при обрушении балкона пострадали десять детей

В Севастополе в школе № 13 обрушение балкона привело к травмам десяти детей, которые вышли на него, чтобы сделать фотографию. Инцидент случился в Нахимовском районе. Всех пострадавших госпитализировали, среди них один школьник находится в тяжелом состоянии — его доставили в больницу без сознания. Медицинская помощь оказана всем детям, из которых пятеро получили травмы средней степени тяжести, а остальные четверо — ушибы и ссадины. Известно, что пострадавшие — дети 2007-2009 годов рождения. Отмечается, что здание школы ввели в эксплуатацию всего год назад после капитального ремонта, на который потратили более 150 млн рублей. В связи с произошедшим прокуратура Севастополя инициировала проверку, а также возбуждено уголовное дело.

