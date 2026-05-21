В Рязанской области за неделю от укусов клещей пострадали 97 человек, 20 из них — дети

В ведомстве напомнили, что при выезде на природу нужно носить светлую закрытую одежду, использовать разрешенные для детей репелленты, каждые 15-30 минут осматривать себя и детей, а также проверять домашних питомцев. Нельзя разрешать ребенку собирать полевые цветы и ветки. Если клещ присосался, необходимо сразу обратиться к врачу или сдать снятого клеща на анализ.