В Рязанской области впервые показали старинные рушники «Куликова поля»

Государственный музей-заповедник «Куликово поле» впервые представил свою передвижную выставку «Читайте рушники!» в другом регионе. Первая остановка — музей-заповедник «Усадьба С. Н. Худекова» в Рязанской области, сообщает РИА Новости.
Выставка посвящена рушникам — домотканым полотнам с вышивкой, которые известны славянам с древних времен. Сотрудники «Куликова поля» расшифровали надписи на рушниках, которые часто содержат пословицы и пожелания, но написаны необычным способом. В экспозиции представлено 77 ярких образцов из коллекции, насчитывающей более 2000 уникальных предметов.
Куратор выставки Елена Гончарова подчеркнула, что название «Читайте рушники!» призывает посетителей узнать больше о народной мудрости, скрытой в этих полотнах. Выставка также включает интерактивные элементы для детей, где они могут попробовать вышивать и участвовать в древних обрядах.
Выставка будет открыта с 20 мая по 19 июня в «Усадьбе С. Н. Худекова» (6+).