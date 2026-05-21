Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
29°
Птн, 22
26°
Сбт, 23
21°
ЦБ USD 70.95 -0.34 21/05
ЦБ EUR 81.98 -0.81 21/05
Нал. USD 74.00 / 73.50 21/05 14:35
Нал. EUR 88.61 / 88.10 21/05 14:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 491
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 735
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 704
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
7 458
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области в полтора раза снизилось число жалоб на банки
В первом квартале 2026 года жители Рязанской области направили 188 жалоб на работу банков, что в полтора раза меньше, чем годом ранее. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. Отмечается, что благодаря внедрению надзорных мер удалось сократить случаи навязывания дополнительных услуг и некорректных продаж финансовых продуктов под видом других. Количество обращений, связанных с расчетными счетами, снизилось на 29,2%. Кроме того, практика отказа от проведения подозрительных операций привела к сокращению жалоб на кибермошенничество на 67%.

В первом квартале 2026 года жители Рязанской области направили 188 жалоб на работу банков, что в полтора раза меньше, чем годом ранее. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Отмечается, что благодаря внедрению надзорных мер удалось сократить случаи навязывания дополнительных услуг и некорректных продаж финансовых продуктов под видом других. Количество обращений, связанных с расчетными счетами, снизилось на 29,2%.

Кроме того, практика отказа от проведения подозрительных операций привела к сокращению жалоб на кибермошенничество на 67%.

При этом выросло число жалоб на срок и порядок рассмотрения обращений в банках.

«Если человек считает, что его права нарушены, он прежде всего должен написать в ту финансовую организацию, которая, по его мнению, и допустила это нарушение. У компании есть 15 рабочих дней на то, чтобы ответить клиенту на его обращение. Банк России как надзорный орган следит за тем, чтобы участники рынка соблюдали требования по взаимодействию с потребителями», — отметила главный юрисконсульт юридического отдела рязанского отделения Банка России Марианна Рябова.

Помимо этого, по данным регулятора, чаще рязанцы стали жаловаться на микрофинансовые организации. Потребители сообщали о трудностях с реструктуризацией долга, завышенных процентных ставках и неустойках.

32 жалобы поступило на работу страховых компаний. Почти 60% из обращений было связано с ОСАГО «как самым популярным страховым продуктом». В частности, рязанцы писали об ошибочном применении коэффициента бонус-малус и отказах в заключении договора.

Всего с января по март жители области направили в Банк России 430 жалоб. Это почти на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.