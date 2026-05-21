В Рязанской области в полтора раза снизилось число жалоб на банки

В первом квартале 2026 года жители Рязанской области направили 188 жалоб на работу банков, что в полтора раза меньше, чем годом ранее. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. Отмечается, что благодаря внедрению надзорных мер удалось сократить случаи навязывания дополнительных услуг и некорректных продаж финансовых продуктов под видом других. Количество обращений, связанных с расчетными счетами, снизилось на 29,2%. Кроме того, практика отказа от проведения подозрительных операций привела к сокращению жалоб на кибермошенничество на 67%.

В первом квартале 2026 года жители Рязанской области направили 188 жалоб на работу банков, что в полтора раза меньше, чем годом ранее. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Отмечается, что благодаря внедрению надзорных мер удалось сократить случаи навязывания дополнительных услуг и некорректных продаж финансовых продуктов под видом других. Количество обращений, связанных с расчетными счетами, снизилось на 29,2%.

Кроме того, практика отказа от проведения подозрительных операций привела к сокращению жалоб на кибермошенничество на 67%.

При этом выросло число жалоб на срок и порядок рассмотрения обращений в банках.

«Если человек считает, что его права нарушены, он прежде всего должен написать в ту финансовую организацию, которая, по его мнению, и допустила это нарушение. У компании есть 15 рабочих дней на то, чтобы ответить клиенту на его обращение. Банк России как надзорный орган следит за тем, чтобы участники рынка соблюдали требования по взаимодействию с потребителями», — отметила главный юрисконсульт юридического отдела рязанского отделения Банка России Марианна Рябова.

Помимо этого, по данным регулятора, чаще рязанцы стали жаловаться на микрофинансовые организации. Потребители сообщали о трудностях с реструктуризацией долга, завышенных процентных ставках и неустойках.

32 жалобы поступило на работу страховых компаний. Почти 60% из обращений было связано с ОСАГО «как самым популярным страховым продуктом». В частности, рязанцы писали об ошибочном применении коэффициента бонус-малус и отказах в заключении договора.

Всего с января по март жители области направили в Банк России 430 жалоб. Это почти на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.