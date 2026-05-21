В Рязанской области сгорел жилой дом
Пожар произошел 20 мая. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 14:48. Горел жилой дом в деревне Баженово Касимовского округа. Пожар тушили 10 человек, пять спецмашин. Площадь пожара составила 42 квадратных метра. Пострадавших нет.
