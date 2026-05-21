В Рязанской области поймали 18-летнюю девушку-дроппера

Установлено, что в сентябре 2025 года девушка в мессенджере нашла подработку. Анонимные кураторы просили ее прислать номер банковского счета. Девушке начали поступать деньги, которые она переводила далее по указанным реквизитам. Злоумышленница оставляла себе оговоренный процент. Как установили оперативники, неправомерные операции совершались два дня. Всего девушка перевела 601 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Расследование продолжается. Злоумышленнице грозит до трех лет тюрьмы.

В Сараевском округе поймали 18-летнюю девушку-дроппера. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Установлено, что в сентябре 2025 года девушка в мессенджере нашла подработку. Анонимные кураторы просили ее прислать номер банковского счета. Девушке начали поступать деньги, которые она переводила далее по указанным реквизитам. Злоумышленница оставляла себе оговоренный процент.

Как установили оперативники, неправомерные операции совершались два дня. Всего девушка перевела 601 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Расследование продолжается. Злоумышленнице грозит до трех лет тюрьмы.