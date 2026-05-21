В Рязанской области отменили автобусный маршрут «Сапожок — Рязань» (через Канино)

Местная жительница пожаловалась на то, что перевозчик без предупреждения снял с рейса автобус, который ходил всего четыре раза в неделю. В ответе властей сообщили, что уведомление о прекращении обслуживания действительно получено, маршрут очень важен для жителей, и сейчас предпринимаются все меры для его сохранения.