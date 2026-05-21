В Рязанской области горел еще один жилой дом

Информация о пожаре в жилом двухквартирном доме в селе Польное Ялтуново Шацкого округа поступила в 12:00 20 мая. Возгорание тушили четыре человека, две спецмашины. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее в Касимовском округе сгорел жилой дом.