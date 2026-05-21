В Рязанской области аннулировали декларации на 21,5 тыс. тонн зерна

С 12 по 15 мая выявили нарушения при декларировании зерна урожая 2025 года в ООО «Сараевское», КФХ Абашкина, АО «имени Куйбышева» и СПК «Богородицкий». Предприятия оформили документы на пшеницу, ячмень, рапс, подсолнечник и сою почти на 21,5 тыс. тонн, но не провели лабораторные проверки на остатки пестицидов, а в информационных системах не было данных об их применении. В итоге декларации признали недействительными, нарушителям объявили предостережения и рекомендовали не продавать зерно без надлежащих анализов.