В рязанской деревне живет один человек

В деревне Успеновка Шацкого округа круглый год живет только один человек — Зинаида Колдаева. Отмечается, что летом в деревню приезжают дачники из Москвы, открывая восемь домов, а с первым снегом все затихает до весны. 74-летняя уроженка Беларуси переехала в Успеновку 50 лет назад вслед за мужем. Сорок лет проработала дояркой, на пенсию ушла в 64. Сегодня женщина остается единственной постоянной жительницей деревни. «Зимой вообще тут никого нет. Одна в деревне», — говорит Зинаида. Женщина призналась, что если бы была возможность уехать на зиму, она бы согласилась. «Жить тут не страшно, но очень одиноко», — отметила женщина.

