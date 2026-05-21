В Рязани врачи спасли мать и ребенка, проведя две операции сразу

Сотрудники Перинатального центра совместно с хирургами областной клинической больницы (ОКБ) провели симультанную операцию беременной пациентке. Об этом сообщили в медучреждении.

Женщину доставили в Перинатальный центр бригадой скорой помощи с жалобами на боли в животе. Врачи диагностировали аппендицит, при этом состояние осложнялось реакцией плода на воспалительный процесс.

Пациентка находилась на 36-й неделе беременности.

К операции привлекли дежурного хирурга ОКБ. Медики выполнили сразу два вмешательства — кесарево сечение и аппендэктомию.

Врачи пояснили, что симультанная операция предполагает проведение нескольких хирургических вмешательств за один наркоз, что позволяет сократить время восстановления и снизить нагрузку на организм.

После операции состояние матери и новорожденного ребенка стабилизировалось. Оба пациента были выписаны из больницы.

Фото: Рязанский областной перинатальный центр.