В Рязани восстановили свет на четырех улицах после аварии
Днем 21 мая из-за механического повреждения кабельной линии отключили электричество на Михайловском шоссе, улицах Высоковольтной, Чкалова и Островского. К 16:15 энергоснабжение полностью вернули.
В Рязани восстановили свет на четырех улицах после аварии. Об этом сообщили в РГРЭС.
