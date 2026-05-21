В Рязани стартовал международный этнофестиваль с участием 200 дизайнеров из трех стран

Как рассказали в пресс-службе узбекской национально-культурной автономии «Алмаз», мероприятие продлится до 23 мая при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Рязанской области и мэрии города. Фестиваль приурочен к Году единства народов России и 105-летию поездки Сергея Есенина в Узбекистан.

21 мая в Рязани начался международный этнофестиваль «Синтез культур», в котором участвуют не менее 200 дизайнеров и творческих специалистов из России, Белоруссии и Узбекистана.

Участники создадут три коллекции одежды: первую — вдохновленную есенинскими мотивами, вторую — «Дервиши Верещагина» (по мотивам работ Василия Верещагина) и третью — мужскую коллекцию «Хлопчик». Площадками фестиваля станут библиотека имени Есенина, исторический музей, Дворец молодежи и музей-заповедник поэта.

