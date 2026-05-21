В Рязани осудят девушку и молодого человека за сбыт наркотиков

По версии следствия, в апреле 2025 года 19-летняя девушка и 26-летний молодой человек вступили в сговор с неустановленным лицом с целью сбыта наркотиков. Они получали крупные партии запрещенных веществ, фасовали их и размещали в тайниках на территории Рязани. Их задержали полицейские. Из незаконного оборота изъято более 2,5 кг синтетических наркотических средств. Уголовное дело направлено в суд.

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

