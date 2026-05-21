В российском регионе запретили хранение и распространение вейпов

Электронные сигареты полностью запретили в Пермском крае. Под запрет попали электронные сигареты, системы доставки никотина, устройства для нагревания табака и все их комплектующие. За нарушение грозит штраф до 100 000 рублей. Закон вступит в силу осенью этого года.

В российском регионе запретили хранение и распространение вейпов. Об этом пишет ТАСС.

