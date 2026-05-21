В российском регионе ввели «зарплату» бабушкам и дедушкам за помощь с внуками

Ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам, которые уходят в отпуск по уходу за внуками до трех лет, ввели в Кировской области. Инициативу поддержали депутаты Законодательного собрания региона 21 мая. Размер «бабушкиной зарплаты» будет зависеть от возраста матери ребенка и дохода получателя выплаты: до 45 794 рублей — если мама не старше 24 лет; до 38 203 рублей — если маме 25 лет и больше. При этом ребенок должен был первенцем.

«Бабушка или дедушка будут уходить в декретный отпуск вместо мамы, а мы им будем доплачивать до средней заработной платы по региону.

Многие люди в возрасте около 60 лет уже хотели бы уйти на пенсию и заниматься внуками, собой, садами и огородами, но они вынуждены дорабатывать до пенсии, поэтому они с удовольствием на год уйдут в декрет, чтобы заниматься внуками», — пояснил агентству губернатор Кировской области Александр Соколов.