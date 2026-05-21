Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
2 478
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 719
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 691
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
7 439
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
В российском регионе ввели «зарплату» бабушкам и дедушкам за помощь с внуками
В российском регионе ввели «зарплату» бабушкам и дедушкам за помощь с внуками. Об этом сообщило ТАСС.

Ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам, которые уходят в отпуск по уходу за внуками до трех лет, ввели в Кировской области. Инициативу поддержали депутаты Законодательного собрания региона 21 мая.

Размер «бабушкиной зарплаты» будет зависеть от возраста матери ребенка и дохода получателя выплаты:

  • до 45 794 рублей — если мама не старше 24 лет;
  • до 38 203 рублей — если маме 25 лет и больше.

При этом ребенок должен был первенцем.

«Бабушка или дедушка будут уходить в декретный отпуск вместо мамы, а мы им будем доплачивать до средней заработной платы по региону.

Многие люди в возрасте около 60 лет уже хотели бы уйти на пенсию и заниматься внуками, собой, садами и огородами, но они вынуждены дорабатывать до пенсии, поэтому они с удовольствием на год уйдут в декрет, чтобы заниматься внуками», — пояснил агентству губернатор Кировской области Александр Соколов.