В российских школах с 1 сентября начнут изучать «Искусственный интеллект»

С 1 сентября 2026 года в российских школах начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости. Новый профиль внедрят в рамках углубленного изучения информатики. По словам Кравцова, направление оказалось востребованным после появления во Всероссийской олимпиаде школьников отдельного профиля по искусственному интеллекту.