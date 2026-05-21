В российских школах предложили учить детей рожать «здоровых и красивых» детей

На заседании в Заксобрании Санкт-Петербурга учредитель сети клиник Марина Власова выступила с инициативой пересмотреть образовательный подход к половому воспитанию. Об этом сообщили в соцсетях. Власова предложила, чтобы в школах и детских садах акцентировалось внимание не на методах предотвращения беременности и контрацепции, а на обучении детей тому, как родить здорового и красивого ребенка. По словам Власовой, такой подход поможет формировать у молодежи позитивное отношение к родительству и семье. Также на заседании представитель одного из петербургских роддомов Галина Суркова добавила, что важно стремиться к тому, чтобы каждая девочка мечтала о замужестве и большом количестве детей.

На заседании в Заксобрании Санкт-Петербурга учредитель сети клиник Марина Власова выступила с инициативой пересмотреть образовательный подход к половому воспитанию. Об этом сообщили в соцсетях.

Власова предложила, чтобы в школах и детских садах акцентировалось внимание не на методах предотвращения беременности и контрацепции, а на обучении детей тому, как родить здорового и красивого ребенка.

По словам Власовой, такой подход поможет формировать у молодежи позитивное отношение к родительству и семье. Также на заседании представитель одного из петербургских роддомов Галина Суркова добавила, что важно стремиться к тому, чтобы каждая девочка мечтала о замужестве и большом количестве детей.