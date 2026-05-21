В России с 1 июня вступит в силу новый ГОСТ на унитазы — теперь их 16 видов
Росстандарт принял обновленный ГОСТ на керамические санитарные изделия. Если раньше унитазы делились всего на три типа (напольные, детские и настенные), то теперь их классификация насчитывает 16 видов: по способу установки, конструкции, типу смыва, расположению выпуска, а также появились отдельные категории для детей и маломобильных граждан.
Кроме того, смягчили требования к размерам: допустимая высота от пола до борта теперь составляет 38-42 сантиметра (вместо строгих 40 см), а высота гидрозатвора может быть 5-7 см вместо 6 см.