В России с 1 июня вступит в силу новый ГОСТ на унитазы — теперь их 16 видов

Росстандарт принял обновленный ГОСТ на керамические санитарные изделия. Если раньше унитазы делились всего на три типа (напольные, детские и настенные), то теперь их классификация насчитывает 16 видов: по способу установки, конструкции, типу смыва, расположению выпуска, а также появились отдельные категории для детей и маломобильных граждан.