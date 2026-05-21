В России бани могут стать бесплатными в период отключения горячей воды

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил национализировать общественные бани и сделать их бесплатными для посещения в период отключения горячей воды, передает «Абзац». Он отметил, что современные водонагреватели не могут решить проблему отсутствия горячей воды, а также представляют собой потенциальную угрозу из-за своей пожароопасности и частых поломок. По словам Малинковича, такая мера позволит не только сэкономить средства гражданам, но и создать новые возможности для досуга и общения. Он также отметил, что возвращение культуры общественных бань может стать важным шагом к улучшению качества жизни граждан.

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил национализировать общественные бани и сделать их бесплатными для посещения в период отключения горячей воды, передает «Абзац».

Он отметил, что современные водонагреватели не могут решить проблему отсутствия горячей воды, а также представляют собой потенциальную угрозу из-за своей пожароопасности и частых поломок.

По словам Малинковича, такая мера позволит не только сэкономить средства гражданам, но и создать новые возможности для досуга и общения.

«Посещение общественных бань — хорошая советская привычка. В свое время все спокойно туда ходили, и проблем с ценой не было. Сейчас большинство бань частные, поэтому их нужно национализировать для повышения доступности. Кроме того, летом посещение бань должно быть бесплатным, так как люди остаются без воды на целый месяц», — добавил он.

Малинкович также отметил, что возвращение культуры общественных бань может стать важным шагом к улучшению качества жизни граждан.