В Петербурге из окна выпала блогерша «Фемцел Королева»
В сети появилась информация о смерти блогерши, известной под псевдонимом «Фемцел Королева». По предварительным данным, девушка погибла, выпав из окна. Сообщения о случившемся появились в Telegram-канале блогерши. Там также заявили, что информацию подтвердили родственники девушки. Официальной информации от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.
Авторы публикации призвали пользователей не распространять слухи и не превращать трагедию в обсуждения или попытки найти «подвох».
