В одном из округов Рязанской области обработают территорию от клещей 21 мая

В Ермишинском округе 21 мая пройдет обработка от клещей. Об этом сообщила райадминистрация. Обработка будет проводиться в следующих местах: Сквер на площади Ленина; Детские площадки на улицах: — Молодежная, — Московская, — Нефтяников; Пляж на улице Советская; Парк на улице Садовая. Жителей попросили в день обработки стараться не посещать эти места. После обработки рекомендуется избегать этих участков в течение 3 дней.