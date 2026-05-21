В одном из округов Рязанской области обработают территорию от клещей 21 мая
В Ермишинском округе 21 мая пройдет обработка от клещей. Об этом сообщила райадминистрация. Обработка будет проводиться в следующих местах: Сквер на площади Ленина; Детские площадки на улицах: — Молодежная, — Московская, — Нефтяников; Пляж на улице Советская; Парк на улице Садовая. Жителей попросили в день обработки стараться не посещать эти места. После обработки рекомендуется избегать этих участков в течение 3 дней.
