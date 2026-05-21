В КВН на Первом канале пошутили про Рязань

В эфире Первого канала пошутили про Рязань. Во время ¼ финала Высшей лиги команда КВН Сборная РУДН высмеяла цены в областном центре на лечение зубов. В музыкальном номере коллектива кавказец соревновался с африканцем за девушку. «Ладно, у меня есть финальный аргумент. У нас зубы делать дешевле», — заявил темнокожий артист. После этой фразы девушка подошла к африканцу и обняла его. «Ах ты, сволочь. Ты ещё и с Рязани!», — ответил ему кавказец. Сборная РУДН получила за номер 4,8 баллов и заняла последнее место во всей игре. Момент шутки можно посмотреть по ссылке.

