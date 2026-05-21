В Кремле рассказали о результатах визита Путина в Китай

Государственный визит президента России Владимира Путина в Пекин стал значимым событием, завершившимся подписанием более 40 документов о сотрудничестве между Россией и Китаем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, отметив насыщенность и результативность визита.

По словам Пескова, в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждались ключевые аспекты стратегического партнерства, включая экономическое сотрудничество и международную повестку. Он также подчеркнул важность совместной декларации, подписанной главами государств, которая задает новый импульс для развития двусторонних отношений.

Песков отметил, что визит подтвердил статус России как стратегического и привилегированного партнера Китая и открыл новые возможности для сотрудничества в различных областях.

Фото: РИА Новости.