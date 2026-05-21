В Касимовском округе отремонтируют и установят новые «лежачие полицейские» возле школ и детсадов 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Для безопасности пешеходов, в том числе детей, искусственные неровности появятся или будут восстановлены на нескольких участках: на улице 50 лет СССР у православной школы, на Гагарина у школы-интерната, на Татарской у школы № 3, на Академика Уткина у школы № 2 и художественной школы, в микрорайоне Приокский у школы № 6, на Свердлова у детсада № 6 и на Московской у детсада № 3.