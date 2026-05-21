В ИК‑3 УФСИН по Рязанской области завершили ремонт столовой для осужденных. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Работы обошлись более чем в 5 млн рублей. В ходе ремонта модернизировали системы освещения, водоснабжения, вентиляции и отопления; заменили окна и двери (улучшилась тепло‑ и звукоизоляция); отделали стены и полы керамической плиткой; установили современное оборудование в варочном цехе: пищеварочные котлы, пароконвектоматы и электрические плиты; обновили инфраструктуру производственных цехов (мясного, рыбного, овощного, цеха по нарезке хлеба и крупяного склада).

Ремонт выполнили осуждённые из строительной бригады. Пищу готовят 6 квалифицированных поваров из числа осуждённых — они получают зарплату. Всего в обслуживании столовой задействовано 26 человек, ежедневно её посещают около 600 осужденных.