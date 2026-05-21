В Госдуме захотели запретить изымать жилье у россиян без возврата денег

Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев предложили новый закон, который защитит добросовестных покупателей жилья от изъятия их квартир без возврата денег. Как сообщает ТАСС, они направили свои предложения в Росреестр и Верховный суд России. По новым правилам, если сделка по продаже жилья будет признана недействительной, суд должен будет вернуть квартиру только после того, как покупатель получит обратно всю сумму, которую он заплатил. Также депутаты хотят, чтобы возвращение жилья прежнему владельцу происходило только по решению суда и с подтверждением того, что деньги были возвращены покупателю.

Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев предложили новый закон, который защитит добросовестных покупателей жилья от изъятия их квартир без возврата денег. Как сообщает ТАСС, они направили свои предложения в Росреестр и Верховный суд России.

По новым правилам, если сделка по продаже жилья будет признана недействительной, суд должен будет вернуть квартиру только после того, как покупатель получит обратно всю сумму, которую он заплатил. Также депутаты хотят, чтобы возвращение жилья прежнему владельцу происходило только по решению суда и с подтверждением того, что деньги были возвращены покупателю.

Дмитрий Гусев отметил, что цель этих изменений — сделать рынок недвижимости более стабильным и повысить доверие граждан к регистрации прав на жилье. Он подчеркнул, что важно защитить интересы всех участников сделок и сделать судебную практику более справедливой.