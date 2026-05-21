В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки студенческих семей

В России в 2026 году введены новые меры поддержки для студенческих семей. Об этом 21 мая сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
Согласно новым правилам, такие семьи смогут сохранять право на детское пособие даже при небольшом превышении установленного порога доходов. Кроме того, им будет предоставлен приоритет при получении мест в общежитиях государственных и муниципальных вузов. Для студенток очной формы обучения также предусмотрено повышенное пособие по беременности и родам.
Важно отметить, что теперь семьи смогут сохранить право на получение пособия, если их среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Панеш объяснил, что такой «защитный порог» поможет не лишать семьи поддержки при незначительном улучшении финансового положения.