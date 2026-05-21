В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки студенческих семей

Согласно новым правилам, такие семьи смогут сохранять право на детское пособие даже при небольшом превышении установленного порога доходов. Кроме того, им будет предоставлен приоритет при получении мест в общежитиях государственных и муниципальных вузов. Для студенток очной формы обучения также предусмотрено повышенное пособие по беременности и родам. Важно отметить, что теперь семьи смогут сохранить право на получение пособия, если их среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Панеш объяснил, что такой «защитный порог» поможет не лишать семьи поддержки при незначительном улучшении финансового положения.

В России в 2026 году введены новые меры поддержки для студенческих семей. Об этом 21 мая сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Согласно новым правилам, такие семьи смогут сохранять право на детское пособие даже при небольшом превышении установленного порога доходов. Кроме того, им будет предоставлен приоритет при получении мест в общежитиях государственных и муниципальных вузов. Для студенток очной формы обучения также предусмотрено повышенное пособие по беременности и родам.

Важно отметить, что теперь семьи смогут сохранить право на получение пособия, если их среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Панеш объяснил, что такой «защитный порог» поможет не лишать семьи поддержки при незначительном улучшении финансового положения.